Волгоградская область получит 1,5 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья

Власти Волгоградской области выделят 1,5 миллиарда рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2021 годы.

Глава региона Андрей Бочаров и председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение на 2019-2021 годы, согласно которому региону будут выделены средства на расселение из аварийного жилья. Ежегодно область будет получать порядка 500 миллионов рублей на эти нужды вплоть до 2021 года. За три года новым жильем обзаведутся 3,5 тысячи человек.

В Волгоградской области утверждена региональная программа по переселению из аварийного жилья в 2019–2025 годах в рамках госпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». До 2025 года планируется снести 176 тысяч «аварийных» квадратных метров.