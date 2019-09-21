Два человека стали жертвами стрельбы в ночном клубе в США

Два человека стали жертвами стрельбы в ночном клубе в округе Ланкастер в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти в субботу, 21 сентября. Известно, что неизвестные открыли огонь в ночном клубе Old Skool Sports Bar & Grill.

«Два человека погибли, еще многие получили ранения», — рассказал шериф округа Барри Фэил.

Телеканал отметил, что речь идет как минимум о восьми раненых. Однако точное их количество пока неизвестно.

Среди погибших двое мужчин, пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции в настоящий момент разыскивают стрелявших.