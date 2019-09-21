Форум «Свободные люди» Ходорковского стал сборищем мошенников и неудачников

Сегодня в Екатеринбурге проходит форум «Свободные люди». Как уверяют организаторы, мероприятие полезно журналистам и блогерам, желающим развивать свои медиа и улучшать пространство вокруг себя в условиях российских реалий. Отмечается, что форум создан «по инициативе опытных политиков и активистов» на основе «многолетнего опыта».

Встречи «Свободных людей» проводятся по всей России, но, по иронии судьбы, многие хедлайнеры мероприятия находятся на свободе лишь по счастливой случайности. При этом само мероприятие, несмотря на громкие лозунги, представляет собой не обмен ценным опытом, а посиделки неудачников, которые пытаются прорваться к власти, но раз за разом терпят поражение из-за неистребимой склонности к мошенничеству.

Цикл мероприятий организуется признанной в России нежелательной организацией «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Долгое время «Открытка» практически не скрывала сотрудничества с иностранными миллиардерами в деле дестабилизации ситуации в РФ. Неудивительно, что организация привлекла внимание правоохранителей и была ликвидирована из-за неприятностей с законом. Впрочем, позже она была воссоздана заново.

К проведению форума «Свободные люди» приложил руку также проект «Объединенные демократы», организованный «Открытой России» во главе с Андреем Пивоваровым в кооперации с Дмитрием Гудковым. Оба оппозиционных деятеля отличаются сомнительной репутацией и сложными отношениями с законом. Также среди участников форума числятся члены «Открытой России», оппозиционные политики на зарплате у Госдепа, журналисты либеральных изданий – «МБХ», «Новой газеты», и т.д.

Мошенник, мусорный принц и недокандидат

Организатор форума, оппозиционный политик Андрей Пивоваров известен как председатель запрещенной организации «Открытая Россия». В 2015 году имел неприятности с законом из-за доступа к закрытой базе полицейского участка, а также подстрекательства полицейского к превышению полномочий. Тем не менее, в оппозиционной среде Пивоварова принято именовать «политзаключенным».

Не чужды организатору форума и финансовые махинации. В 2017 году Пивоваров поддержал мошенническую «предвыборную кампанию» Навального – мероприятие абсурдное ( из-за судимости участие в выборах блогеру было закрыто), но зато выгодное. Во время кампании Навальный собрал 372 775 000 рублей пожертвований, которые утекли в неизвестном направлении.

Репутация другого организатора, Дмитрия Гудкова, еще более запятнана. И дело не только в скандалах с подмосковными свалками, когда под видом борьбы за экологию «мусорный принц» в угоду семейному бизнесу мешал строительству современного завода по утилизации отходов. Также Гудков баллотировался на выборы в МГД, однако его кандидатура была снята из-за большого количества брака в подписях. При этом в Москве были обнаружены подпольные штабы по изготовлению фальшивых подписей за Гудкова и других кандидатов из команды Навального, в числе которых был и один из выступающих на форуме экспертов Константин Янкаускас.

После неудачи на выборах оба «недокандидата» организовали серию митингов в Москве в знак несогласия с решением МГИК. Значительная часть митингов была несанкционирована и закончилась массовыми беспорядками, а организаторы были арестованы.

«Свободные люди» на финансировании у экс-заключенного миллиардера

Финансирует проведение форума «Открытой России» беглый экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Вместе с другими заокеанскими толстосумами Ходорковский также курирует ряд организаций и СМИ, которые расшатывают обстановку в России.

Часть изданий Ходорковского находятся не в России, поэтому могут позволить себе смелость и даже радикальность, которая подчас граничит с абсурдом. Показателен недавний случай – журналисты «Открытых медиа» обзвонили российских деятелей культуры с просьбой дать комментарий по поводу приговора Павлу Устинову. Нежелающие комментировать и сославшиеся на недостаточную осведомленность были объединены в отдельный список «соглашателей с властью». Туда попали Михаил Боярский, Леонид Ярмольник, Михаил Пореченков и другие.

Именно такими черно-белыми категориями, рассчитанными на эмоции, а не на объективность, и руководствуются структуры Ходорковского, и в этом их позиция весьма напоминает призывы Навального «не рефлексировать, а распространять». Неудивительно, что собрания оппозиционеров неизменно привлекают неудачников, которыми руководят хитроумные и морально нечистоплотные люди.