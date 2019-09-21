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17:00   21 Сентября 2019
Россия

Росгвардия задержала в Нижневартовске троих сторонников ИГ*

Росгвардия задержала в Нижневартовске троих сторонников ИГ*

Сотрудники Росгвардии задержали в Нижневартовске троих сторонников ИГ*. Об этом сообщил в субботу, 21 сентября, официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Следствие считает, что подозреваемые занимались вербовкой граждан, финансированием терроризма, пропагандой идеологии и оправданием терроризма. Во время обысков была изъята экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, боеприпасы.

«По данному факту возбуждены уголовные дела. Спецоперация проведена бойцами СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре во взаимодействии с Следственным комитетом и другими правоохранительными органами», — добавил Грибакин.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #иг #росгвардия #общество

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