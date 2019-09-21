Росгвардия задержала в Нижневартовске троих сторонников ИГ*

Сотрудники Росгвардии задержали в Нижневартовске троих сторонников ИГ*. Об этом сообщил в субботу, 21 сентября, официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Следствие считает, что подозреваемые занимались вербовкой граждан, финансированием терроризма, пропагандой идеологии и оправданием терроризма. Во время обысков была изъята экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, боеприпасы.

«По данному факту возбуждены уголовные дела. Спецоперация проведена бойцами СОБР управления Росгвардии по ХМАО-Югре во взаимодействии с Следственным комитетом и другими правоохранительными органами», — добавил Грибакин.

*Террористическая организация, запрещена в РФ