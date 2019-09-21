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17:15   21 Сентября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что не сказал ничего неверного в разговоре с Зеленским

Трамп заявил, что не сказал ничего неверного в разговоре с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не сказал ничего двусмысленного во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, все это фейковые новости, которые заказала Демократическая партия.

«Демократическая партия, возможно, сторонится того, что Джозеф Байден (бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года) требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына», — написал Трамп в Twitter.  

Он отметил, что это был обычный телефонный разговор двух президентов.

The Wall Street Journal писала, что во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп несколько раз призвал Зеленского посодействовать адвокату Рудольфу Джулиани, который требует начать на Украине проверку, связанную с Байденом и его сыном. По версии юриста, Байден в бытность вице-президентом США, мог попытаться надавить на Киев, чтобы остановить расследование, связанное с его сыном и украинской газовой компанией.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #трамп #зеленский

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