Трамп заявил, что не сказал ничего неверного в разговоре с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не сказал ничего двусмысленного во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, все это фейковые новости, которые заказала Демократическая партия.

«Демократическая партия, возможно, сторонится того, что Джозеф Байден (бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года) требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что это был обычный телефонный разговор двух президентов.

Now that the Democrats and the Fake News Media have gone “bust” on every other of their Witch Hunt schemes, they are trying to start one just as ridiculous as the others, call it the Ukraine Witch Hunt, while at the same time trying to protect Sleepy Joe Biden. Will fail again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2019

The Wall Street Journal писала, что во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп несколько раз призвал Зеленского посодействовать адвокату Рудольфу Джулиани, который требует начать на Украине проверку, связанную с Байденом и его сыном. По версии юриста, Байден в бытность вице-президентом США, мог попытаться надавить на Киев, чтобы остановить расследование, связанное с его сыном и украинской газовой компанией.