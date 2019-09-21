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16:57   21 Сентября 2019
Россия

Пострадавшие в Турции дети доставлены в Екатеринбург

Пострадавшие в Турции дети доставлены в Екатеринбург

Минздрав Свердловской области сообщил, что двое детей, на которых попало кипящее масло в Турции, доставлены в Екатеринбург. Об этом стало известно в субботу, 21-го сентября. 

Ранее в турецком отеле в поселке Кестель случилось происшествие. Двое маленьких детей — 3,5 года и 10 лет получили ожоги. Во время ужина их случайно облили горящим маслом. Повар отеля допустил ошибку во время шоу в честь завершения тура. Известно, что от действий повара пострадали восемь человек из разных стран, в том числе двое детей из Екатеринбурга. 

«Дети, получившие ожоги раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга и силами территориального центра медицины катастроф из аэропорта Кольцово госпитализированы в ожоговое отделение детской городской клинической больницы №9, располагающее всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи пациентам с подобными травмами. Мальчишки проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения», — сказано в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки по факту получения ожогов детьми в Турции.

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Автор: Софья Белоцерковская
#екатеринбург #россия #турция #общество

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