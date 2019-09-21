Около 20 человек пострадали из-за тайфуна в Японии

К Японии приближается 17-й по счету тайфун в этом году — «Тапа». Из-за неблагоприятных погодных условий уже пострадали 19 человек в южной префектуре Окинава.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Больше всего человек — десять — пострадали в административном центре префектуры городе Наха.

Телеканал NHK передает, что на южном и юго-западном направлении пришлось отменить 361 рейс. Сильный ветер повредил линии электропередач в префектуре Окинава, поэтому без света осталось около 17 тысяч домов.

Синоптики прогнозируют, что к утру 22 сентября тайфун будет проходить рядом с островом Кюсю, где недавно из-за больших волн, которые вызвал тайфун, погиб один серфер и еще один пропал без вести. «Тапа» затронет западное побережье Японии и Корейский полуостров.