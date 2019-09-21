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16:25   21 Сентября 2019
Россия

Беглов рассказал, что в Петербурге идет работа над планом по очистке рек

Беглов рассказал, что в Петербурге идет работа над планом по очистке рек

Правительство Санкт-Петербурга работает над планом по очистке рек и каналов. Об этом в субботу, 21-го сентября, рассказал градоначальник Александр Беглов, пишут «Невские новости». 

В субботу Беглов заявил, что после проведения соревнований реки и каналы города нуждаются в уборке. Городское правительство работает над программой очистки водных объектов города, рассказал губернатор в ходе объезда Красногвардейского района. 

«Мы сейчас говорим о том, чтобы создать возможность уборки водных территорий: наших рек и каналов. Мы провели первые соревнования байдарочников. После соревнований нужно прежде всего очищать акватории. В Ильинском саду почистили речку, он очень интересным получился»,  — сказал губернатор Петербурга.

Ранее сообщалось, что петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #политика #общество #беглов

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