Ходорковский призвал Навального разогнать УГ и стать «объединенным демократом»

Первое заседание Московской городской думы прошло в четверг, 19 сентября, в Москве. Оно поставило точку в, пожалуй, самой резонансной истории выборов в городской совет российской столицы за последние годы. После этого многие политические силы решили подвести итоги своей деятельности.

Как пишет ФАН, не забыла это сделать и оппозиционная тусовка, которая еще с середины весны трудилась над тем, чтобы любыми путями препятствовать выборному процессу. К примеру, с критикой в адрес Алексея Навального выступил опальный российский олигарх Михаил Ходорковский, который остался недоволен некоторыми методами блогера.

Ходорковский резко раскритиковал систему «Умного голосования» Навального, заметив, что блогер просто проталкивал своих кандидатов, прикрываясь УГ.

Первым ярким примером договорного характера УГ стал самовыдвиженец Роман Юнеман, который по своему 30-у округу шел вторым. По «Умному голосованию» именно его Навальный должен был поддержать на выборах в МГД, но вместо него блогер в списки внес Владислава Жуковского. Его единственным преимуществом перед самовыдвиженцем стало членство в КПРФ. За представителей именно этой партии скандально известный блогер заставлял голосовать подписчиков.

В итоге в 30-м округе проиграл и фактический кандидат Навального, и возможный. Однако Ходорковский отметил тех, кто из списка блогера все-таки смог избраться в Мосгордуму. Особенное внимание он уделил двоим членам КПРФ — Леониду Зюганову и Николаю Губенко, которые никогда не были замечены в симпатиях к несистемной оппозиции, однако попали в УГ.

Оба они состоят в коммунистической партии, интересы которой вдруг принялся отстаивать блогер. Кроме того, они лидировали в своих округах, что позволило Навальному попросту приписать их победу своей системе.

Однако объединения оппозиции, которого так добивались навальнисты, не произошло и на этот раз. Примечательно, что и сам Ходорковский данный факт признает. Он также отметил явку, которая сохранилась в пределах среднестатистических 22%, а значит Навальному и его системе не удалось мобилизовать оппозиционных избирателей.

Проблема, по мнению Ходорковского, состоит в том, что люди просто не восприняли всерьез УГ Навального, без какой либо аргументации указывающее, за кого нужно голосовать. Также Навальный вновь принялся делить оппозицию на своих и чужих.

Помимо этого, еще во время предвыборной кампании блогер со своей командой активно атаковал в информационном пространстве Сергея Митрохина из «Яблока», который являлся конкурентом протеже Навального Любови Соболь. Но когда стало ясно, что юрист ФБК из-за поддельных подписей с треском провалила выборы, Навальный вдруг начал поддерживать ее конкурента, ведь последний к моменту выборов в 43-м округе уже оказался фаворитом. Это непостоянство и желание занять наиболее выгодную сторону заметили и потенциальные избиратели, которые просто не захотели участвовать в цирке под названием «Умное голосование».

Также Ходорковский призывает Навального объединить силы перед выборами в Госдуму РФ в 2021 году. По мнению олигарха, блогер должен отказаться от УГ и вернуться в стан «Объединенных демократов».

Ходорковский этот процесс описывает как равное объединение, однако абсолютно понятно, что олигарх требует от Навального подчинения. Блогер же осознает, что в одиночку не способен выстоять перед медиаресурсами Ходорковского. Вероятно, именно по этой причине он и пошел на союз с коммунистами.