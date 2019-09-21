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15:51   21 Сентября 2019
Россия

Мокрый снег ожидается в воскресенье в Москве

Мокрый снег ожидается в воскресенье в Москве

ГУМЧС РФ по Москве предупредил жителей столице, что в воскресенье ожидается дождь и мокрый снег с порывами ветра до 22 метров в секунду. Об этом стало известно 21-го сентября, в субботу.

В сообщении сказано, что в Москве местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Это связано с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО 22 сентября. 

«Начиная с 4.00 до 9.00 усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду, с 9.00 до 20.00 с дальнейшим усилением ветра порывами 17–22 метра в секунду», — сказано в сообщении.

Во время сильного ветра МЧС рекомендует правильно парковаться — подальше от деревьев, а также шатких конструкций. Также следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #погода

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