Желание пойти на «штурм» Зоны 51 высказали два миллиона человек по всей Америке. В назначенный день в соседние с зоной города приехали лишь четыре тысячи человек, а к воротам подошли всего 75 «штурмующих». Ситуация со «взятием» военной базы похожа на заявления блогера Алексея Навального о многомиллионной поддержке, считает журналист Сергей Колясников, пишет Nation News.

Он отметил, что попытка «оппозиции» попасть в Мосгордуму, незаконные акции, задержания протянули в два раза дольше: если «подготовка» к штурму американской базы велась пару месяцев, то к «взятию» Думы в ФБК готовились все лето.

Около четырех месяцев назад кандидаты от Навального заявили, что намерены стать депутатами в столичной думе. Для того, чтобы их зарегистрировали, каждому было необходимо собрать в среднем по 5,5–6 тысяч подписей москвичей. «Независимые», испугавшись провала, пошли на фальсификации (подделку документов, использование «мертвых душ»).

Надежда была еще на «Умное голосование». При помощи этой системы Навальным отбирались сильнейшие, по его мнению, кандидаты, галочки за которых должен был проставить избиратель. Но и эта попытка потерпела поражение.

Что в случае со «штурмом» Зоны 51, что с выборами — результат одинаковый. «Штурм» провалился, зато все повеселились, сделали красивые фотографии и разошлись, пишет агентство. Однако мероприятие в США изначально воспринималось как шутка, а вот кандидаты в Москве продолжают делать вид, что выборы в Мосгордуму для них были важнейшим мероприятием года, а не отработкой иностранных денег.