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15:24   21 Сентября 2019
Россия

Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом 21-го сентября, в субботу, сообщил журналист Сергей Майоров в эфире телеканала НТВ. 

По словам Майорова, врачи посмотрели на результаты гистологии. 

«Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал он. 

Он также отметил, что та болезнь, о которой писали СМИ, — не окончательный диагноз. Майоров подчеркнул, что Анастасия находится все еще в тяжелом состоянии. С ней постоянно находятся рядом муж и пиар-директор. Журналист рассказал, что больница кишит фанатами, людьми с иконами, магами и экстрасенсами. Однако из палаты никто не выходит. 

Ранее СМИ писали о резком ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк. По словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, у актрисы диагностирована злокачественная опухоль мозга последней стадии. На прошлой неделе стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представители артистки пока не комментируют эти сообщения. 

«Комсомольская правда» написала, что сейчас артистка пришла в сознание и может дышать самостоятельно. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #заворотнюк

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