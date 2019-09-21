Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51

Пользователей соцсетей развеселил «штурм» секретной военной базы Зона 51 в Неваде. Изначально на «штурм» собирались пойти несколько миллионов человек. В итоге людей пришло слишком мало для того, чтобы «помочь» инопланетянам.

«Из двух миллионов пришли две тысячи», — написал Кей Локвуд.

Некоторые не поверили, что люди пришли действительно «спасать» инопланетян, и предположили, что собравшиеся преследовали другие цели.

«А где — «российский след» в этой акции? Почему нас не упоминают? Что-то не то…» — отметил Юрий Кузьмин.

«Это сколько народу хочет найти летающую тарелку и свалить нафиг с этой планеты?», — пошутил Oli Vin.

Ранее СМИ сообщили, что у Зоны 51 собрались две тысячи человек. Некоторые нарядились в костюмы инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и размахивал флагом Северной Кореи. Собравшиеся периодически скандировали: «Пришельцы! Пришельцы!»