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 Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51

Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51
15:09   21 Сентября 2019
Весь мир

Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51

Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51

Пользователей соцсетей развеселил «штурм» секретной военной базы Зона 51 в Неваде. Изначально на «штурм» собирались пойти несколько миллионов человек. В итоге людей пришло слишком мало для того, чтобы «помочь» инопланетянам. 

«Из двух миллионов пришли две тысячи», — написал Кей Локвуд. 

Некоторые не поверили, что люди пришли действительно «спасать» инопланетян, и предположили, что собравшиеся преследовали другие цели. 

«А где — «российский след» в этой акции? Почему нас не упоминают? Что-то не то…» — отметил Юрий Кузьмин. 

«Это сколько народу хочет найти летающую тарелку и свалить нафиг с этой планеты?», — пошутил Oli Vin. 

Ранее СМИ сообщили, что у Зоны 51 собрались две тысячи человек. Некоторые нарядились в костюмы инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и размахивал флагом Северной Кореи. Собравшиеся периодически скандировали: «Пришельцы! Пришельцы!»

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #нло #общество #пришельцы

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