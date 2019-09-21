Турция завершила подготовку к новой операции в САР

Турецкое государство закончило готовиться к операции в Сирии на востоке от Евфрата. Соответствующее заявление журналистам сделал президент Турции Тайип Эрдоган.

По словам политика, данный регион почти очищен от террористов. При этом, заметил Эрдоган, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку боевиков из YPG/PПK (Рабочей партии Курдистана) со стороны Соединенных Штатов.

Ранее Анкара и Вашингтон смогли договориться о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере сирийского государства к востоку от реки Евфрат.