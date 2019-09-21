Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Генштаб страны разрабатывает план разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. Об этом 21-го сентября сообщает ТАСС.

«План разведения создается, сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски», — передает агентство слова Загороднюка.

Глава военного ведомства подчеркнул, что разведение сил и средств в Донбассе не будет проходить одновременно.

«Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон», — сказал он.

Представители Украины, ДНР, ЛНР, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе в сентябре 2016 года. Только президентских выборов на Украине, а также формирования нового состава украинской делегации в контактной группе стороны смогли вернуться к реализации договоренностей 2016 года.

В июне 2019 года стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в июле договорились о возобновлении процесса разведения в Золотом и Петровском.