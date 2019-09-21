Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

 Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе

Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе
Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии

Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии
Турция завершила подготовку к новой операции в САР

Турция завершила подготовку к новой операции в САР

 Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51

Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51
Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

 Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе

Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе
Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии

Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии
Турция завершила подготовку к новой операции в САР

Турция завершила подготовку к новой операции в САР

 Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51

Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51
15:03   21 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Генштаб страны разрабатывает план разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. Об этом 21-го сентября сообщает ТАСС.

«План разведения создается, сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски», — передает агентство слова Загороднюка. 

Глава военного ведомства подчеркнул, что разведение сил и средств в Донбассе не будет проходить одновременно. 

«Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон», — сказал он.

Представители Украины, ДНР, ЛНР, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе в сентябре 2016 года. Только президентских выборов на Украине, а также формирования нового состава украинской делегации в контактной группе стороны смогли вернуться к реализации договоренностей 2016 года.

В июне 2019 года стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в июле договорились о возобновлении процесса разведения в Золотом и Петровском. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...