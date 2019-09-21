Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии

Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров беседуя с «Политикой сегодня», рассказал, что своим отсутствием в ПАСЕ на ближайшей сессии Украина «пытается выдержать ту мину», которую делегаты придумали в знак протеста против возвращения в ассамблею России.

«Сами себе все придумали, коллеги демонстративно покинули ПАСЕ в знак протеста, против возвращения туда России. Не произойдет какой-то страшной беды, если Украина пропустит одну сессию. Все равно они туда вернутся», — считает Джабаров.

Сенатор добавил, что пускай Украину судит бог, если ее делегаты до сих пор считают, что конфронтация в международных отношениях намного лучше дипломатического контакта.

«Было бы хорошо, если бы Украина тоже участвовала в ПАСЕ. И на всех площадках вместе с Россией. Если эту сессию она отсутствует, то следующую будем ждать [ее возвращения]», — говорит политик.

Депутат Верховной рады Богдан Яременко сегодня сообщил на своей странице в Facebook, что ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится без участия Украины. По словам Яременко, решение было принято из-за того, что ассамблея «откровенно игнорирует» интересы страны.