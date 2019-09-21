Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара завершила подготовку к проведению возможной операции в Сирии. Речь об этом зашла на пресс-конференции перед отлетом Эрдогана в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

#Erdoğan: “ABD’nin teröre desteğini görmene lüksümüz yok.” Terör örgütüne DEAŞ’la mücadele adı altında destek veriliyor.” pic.twitter.com/duQ7nGvAuX — FOX HABER (@FOXhaber) September 21, 2019

Он подчеркнул, что завершена подготовка к возможной операции в арабской стране. Турция не хочет конфликтовать со Штатами, однако игнорировать поддержку, которую Вашингтон оказал боевикам в САР, нельзя.