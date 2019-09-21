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Турция завершила подготовку к новой операции в САР

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14:37   21 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии

Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара завершила подготовку к проведению возможной операции в Сирии. Речь об этом зашла на пресс-конференции перед отлетом Эрдогана в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что завершена подготовка к возможной операции в арабской стране. Турция не хочет конфликтовать со Штатами, однако игнорировать поддержку, которую Вашингтон оказал боевикам в САР, нельзя.

«Я говорил [лидеру США Дональду] Трампу, что [Вашингтон] направлял тысячи грузовиков с оружием. Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам», — добавил Эрдоган.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #военная операция

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