Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

Жители Красногвардейского района поблагодари губернатора Александра Беглова за обновление Малого Ильинского сада и процветание района. Об этом 21 сентября сообщают «Невские новости».

По информации СМИ, в субботу Беглов осмотрел территорию Малого Ильинского сада, реконструированного в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор поговорил с местными жителями, а они поблагодарили его за обновление территории.

Сад находится на Ильинской слободе напротив дома 2. Территория сада пополнилась детской площадкой с игровой зоной. На площадке могут играть ребята разных возрастов, а также дети с ограниченными возможностями. Кроме этого, площадка покрыта травмобезопасным покрытием, выполненным из каучука. Также на территории построена спортивная зона, которая предусмотрена для сдачи норм ГТО.

«Все делалось по вашему предложению: и для детей и для людей пожилого возраста и, чтобы молодые парочки могли постоять возле Ржевки, посмотреть на речку», — сказал Беглов.

Градоначальник также пообещал, что парк будет расширен. Он также рассказал, что позже будет построена беговая и велосипедные дорожки.

Также в парке смогут отдохнуть взрослые местные жители. В саду предусмотрены шезлонги и скамейки, которые установлены вдоль прогулочных дорожек. Кроме этого, рядом поставили новые урны.