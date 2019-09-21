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14:30   21 Сентября 2019
Россия

Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

Жители Красногвардейского района поблагодари губернатора Александра Беглова за обновление Малого Ильинского сада и процветание района. Об этом 21 сентября сообщают «Невские новости». 

По информации СМИ, в субботу Беглов осмотрел территорию Малого Ильинского сада, реконструированного в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор поговорил с местными жителями, а они поблагодарили его за обновление территории. 

Сад находится на Ильинской слободе напротив дома 2. Территория сада пополнилась детской площадкой с игровой зоной. На площадке могут играть ребята разных возрастов, а также дети с ограниченными возможностями. Кроме этого, площадка покрыта травмобезопасным покрытием, выполненным из каучука. Также на территории построена спортивная зона, которая предусмотрена для сдачи норм ГТО. 

«Все делалось по вашему предложению: и для детей и для людей пожилого возраста и, чтобы молодые парочки могли постоять возле Ржевки, посмотреть на речку», — сказал Беглов.

Градоначальник также пообещал, что парк будет расширен. Он также рассказал, что позже будет построена беговая и велосипедные дорожки. 

Также в парке смогут отдохнуть взрослые местные жители. В саду предусмотрены шезлонги и скамейки, которые установлены вдоль прогулочных дорожек. Кроме этого, рядом поставили новые урны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #беглов

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