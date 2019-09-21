Япония перенесла запуск корабля к МКС из-за риска столкновения с «Союзом»

Япония перенесла запуск грузового космического корабля «Конотори-8» к МКС с 24 на 25 сентября, поскольку вторая отработавшая ступень ракеты-носителя может столкнуться с пилотируемым кораблем «Союз МС-15». Об этом сообщили в Mitsubishi Heavy Industries.

Старт ракеты «Союз-ФГ» с космодрома Байконур запланирован на 25 сентября на 16.57. Стыковка корабля с МКС должна произойти в 22.45 мск. Экипаж включает россиянина Олега Скрипочку, американку Джессику Меир и первого космонавта ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Запуск японской Kounotori-8 перенесен на среду, 25 сентября, на 1.05 местного времени (24 сентября, 19.05 мск). Корабль доставит на МКС экспериментальное оборудование, новые емкости для системы хранения воды и системы дозаправки кислорода НАСА, а также три малых спутника NARSSCube-1, AQT-D и RWASAT-1.