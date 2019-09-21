Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе

Генштаб Вооруженных сил Ирана анонсировал совместные учения с Россией и Китаем, которые пройдут в Оманском заливе и Индийском океане. Об этом в субботу, 21-го сентября, сообщает FARS со ссылкой на представителя ведомства.

«Иран в скором времени проведёт совместные учения с Россией и Китаем в Оманском заливе и Индийском океане», — передает агентство слова представителя ведомства.

Источник отметил, что во время учений военные будут обмениваться опытом как в тактических, так и военных маневрах.

Также стало известно, что в ближайшее время в Тегеране пройдет встреча глав генштабов. Информацию подтвердили в Минобороны Ирана.

Ранее сообщалось, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения. Об этом сообщал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.