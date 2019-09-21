Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

 Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе

Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе
Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии

Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии
Турция завершила подготовку к новой операции в САР

Турция завершила подготовку к новой операции в САР

 Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51

Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51
Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

Петербуржцы поблагодарили Беглова за обновление Малого Ильинского сада

 Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе

Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе
Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Украина готовит план разведения сил и средств в Донбассе

Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии

Джабаров ожидает возвращения Украины в ПАСЕ на следующей сессии
Турция завершила подготовку к новой операции в САР

Турция завершила подготовку к новой операции в САР

 Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51

Пользователи соцсетей высмеяли «штурм» Зоны 51
13:59   21 Сентября 2019
Россия

Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе

Иран проведет совместные учения с РФ и Китаем в Оманском проливе

Генштаб Вооруженных сил Ирана анонсировал совместные учения с Россией и Китаем, которые пройдут в Оманском заливе и Индийском океане. Об этом в субботу, 21-го сентября, сообщает FARS со ссылкой на представителя ведомства.  

«Иран в скором времени проведёт совместные учения с Россией и Китаем в Оманском заливе и Индийском океане», — передает агентство слова представителя ведомства. 

Источник отметил, что во время учений военные будут обмениваться опытом как в тактических, так и военных маневрах. 

Также стало известно, что в ближайшее время в Тегеране пройдет встреча глав генштабов. Информацию подтвердили в Минобороны Ирана. 

Ранее сообщалось, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения. Об этом сообщал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #иран #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...