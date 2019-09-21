Число погибших из-за шторма «Имельда» в Техасе увеличилось до пяти

Число погибших из-за тропического шторма «Имельда» в американском штате Техас возросло до пяти человек. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает New York Times.

Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью штата на этой неделе. Вскоре он набрал силу тропического шторма и вызвал наводнение в Техасе. По информации издания, одной из жертв стал юноша, который попытался спасти из воды свою лошадь Еще троих стихия застала за рулем авто.

Власти сообщили, что мужчина, тело которого было обнаружено в кювете в пригороде Хьюстона, также погиб из-за наводнения. В штате спасли и эвакуировали свыше тысячи человек.