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Боевики бегут из Сирии в другие страны после поражений от САА

Боевики бегут из Сирии в другие страны после поражений от САА

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Число погибших из-за шторма «Имельда» в Техасе увеличилось до пяти

Число погибших из-за шторма «Имельда» в Техасе увеличилось до пяти

 Четыре миллиона человек приняли участие в климатических забастовках

Четыре миллиона человек приняли участие в климатических забастовках
13:43   21 Сентября 2019
Весь мир

Число погибших из-за шторма «Имельда» в Техасе увеличилось до пяти

Число погибших из-за шторма «Имельда» в Техасе увеличилось до пяти

Число погибших из-за тропического шторма «Имельда» в американском штате Техас возросло до пяти человек. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает New York Times.

Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью штата на этой неделе. Вскоре он набрал силу тропического шторма и вызвал наводнение в Техасе. По информации издания, одной из жертв стал юноша, который попытался спасти из воды свою лошадь Еще троих стихия застала за рулем авто.

Власти сообщили, что мужчина, тело которого было обнаружено в кювете в пригороде Хьюстона, также погиб из-за наводнения. В штате спасли и эвакуировали свыше тысячи человек.

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Автор: Алла Ларионова
#техас #шторм #наводнение

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