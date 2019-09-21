Косачев считает опасным усиление контингента США на Ближнем Востоке

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что решение Вашингтона отправить дополнительный контингент на Ближний Восток усилит напряженность в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

По его мысли, то, что Штаты считают фактором стабильности, на деле является «фактором усиления напряженности и роста рисков эскалации конфликтов и непредсказуемых сценариев». Данное решение не обязательно предзнаменует подготовку какой-то военной операции. Речь идет о переброске определенного количества военнослужащих, которые будут решать оборонительные задачи.

«Однако, как говорится, «лиха беда начало»: Вашингтону достаточно будет в очередной раз приписать какую-то провокацию Ирану, и контингент может резко вырасти», — добавил сенатор.

Напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Иран все обвинения отрицает.