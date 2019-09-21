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Косачев считает опасным усиление контингента США на Ближнем Востоке

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Косачев считает опасным усиление контингента США на Ближнем Востоке

Косачев считает опасным усиление контингента США на Ближнем Востоке

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13:34   21 Сентября 2019
Россия

Косачев считает опасным усиление контингента США на Ближнем Востоке

Косачев считает опасным усиление контингента США на Ближнем Востоке

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что решение Вашингтона отправить дополнительный контингент на Ближний Восток усилит напряженность в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

По его мысли, то, что Штаты считают фактором стабильности, на деле является «фактором усиления напряженности и роста рисков эскалации конфликтов и непредсказуемых сценариев». Данное решение не обязательно предзнаменует подготовку какой-то военной операции. Речь идет о переброске определенного количества военнослужащих, которые будут решать оборонительные задачи. 

«Однако, как говорится, «лиха беда начало»: Вашингтону достаточно будет в очередной раз приписать какую-то провокацию Ирану, и контингент может резко вырасти», — добавил сенатор. 

Напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Иран все обвинения отрицает.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #косачев #политика #ближний восток

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