Террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусры» бегут вместе с «умеренными» исламистами из «Джебхат аль-Ватании лил-Тахриха» после поражения от САА. Об этом 21-го сентября сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на Arabi Today.

По информации агентства, Сирия превращается в источник распространения террористов по другим странам Ближнего Востока. Террористы сбегают из страны, чтобы найти себе новую «работу».

Ранее террористы потерпели поражения от бандформирований САА, поэтому многие боевики начали искать себе лучшую долю в Африке. По данным издания, в конце августа большая группа террористов вырвалась с территории Идлиба в Турцию. Отмечается, что они смогли прорвать заслон на погранпереходе «Баб аль-Хавы».

Арабское издание смогло при помощи источников «умеренной оппозиции» проследило, куда бежали боевики вместе с их семьями – через погранпереход «Баб аль-Хава» они бежали в приграничный город Рейханлы, оттуда – в Искендерун. Позже они приехали в портовый город Мерсин, и оттуда террористы бегут в другие страны.