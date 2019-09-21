Беглов осмотрел новую котельную в микрорайоне «Цветной город»

Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу, 21 сентября, проверил готовность к отопительному сезону в новом жилом квартале «Цветной город». Там главе города показали газовую автоматизированную котельную, пишут «Невские новости».

Отопительный сезон в Северной столице начинается во вторник, 24 сентября. На данном этапе нагрузка на котельную небольшая, но застройка микрорайона продолжается. Представитель компании «Теплоэнерго» сообщил, что сейчас все работает в режиме периодического протапливания. Система готова к включению регулярного отопления 24 сентября.

ЖК «Цветной город», который достроят в 2025 году, находится на Васнецовском проспекте. После завершения строительства котельная обеспечит теплом более 40 тысяч человек в жилых домах, 12 школ и детских садов, четыре медицинских учреждения и шесть спортивных объектов.