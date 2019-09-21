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12:22   21 Сентября 2019
Весь мир

Байден призвал Трампа обнародовать запись беседы с Зеленским

Байден призвал Трампа обнародовать запись беседы с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского главу Дональда Трампа обнародовать транскрипт телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующий пост политик опубликовал в Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Трамп во время июльского разговора по телефону давил на лидера Украины, чтобы он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена.

По мнению бывшего вице-президента, глава Белого дома должен опубликовать запись, чтобы американский народ сам мог рассудить, а также уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание.

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Автор: Алла Ларионова
#байден #трамп #зеленский

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