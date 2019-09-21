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Косачев считает опасным усиление контингента США на Ближнем Востоке

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 Четыре миллиона человек приняли участие в климатических забастовках

Четыре миллиона человек приняли участие в климатических забастовках
12:26   21 Сентября 2019
Весь мир

Четыре миллиона человек приняли участие в климатических забастовках

Четыре миллиона человек приняли участие в климатических забастовках

Климатические забастовки прошли в 163 странах и собрали более четырех миллионов человек. Митингующие требовали у властей принять срочные меры по спасению окружающей среды.

Один из международных координаторов акции сообщил, что прошло более 5,8 тысячи акций в 163 странах, 73 профсоюзных движения и 820 гражданских организаций поддержали забастовку, три тысячи компаний и 7,3 тысячи сайтов присоединились к цифровой забастовке.

Во Франции забастовку поддержали 40 тысяч человек, на Украине — 2,6 тысячи, в Южной Африке — пять тысяч, в Турции — 10 тысяч, в Японии — пять тысяч, в Австралии — 430 тысяч, в Германии — 1,4 миллиона.

Инициатором забастовок является школьница из Швеции Грета Тунберг. В прошлом году вместо учебы она приходила к парламенту и требовала активных действий от политиков. В итоге движение забастовок Friday For Future набрало обороты и вылилось в мировую забастовку.

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Автор: Виктория Разумовская
#забастовка #климат #весь мир #экология

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