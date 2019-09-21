Четыре миллиона человек приняли участие в климатических забастовках

Климатические забастовки прошли в 163 странах и собрали более четырех миллионов человек. Митингующие требовали у властей принять срочные меры по спасению окружающей среды.

Один из международных координаторов акции сообщил, что прошло более 5,8 тысячи акций в 163 странах, 73 профсоюзных движения и 820 гражданских организаций поддержали забастовку, три тысячи компаний и 7,3 тысячи сайтов присоединились к цифровой забастовке.

Во Франции забастовку поддержали 40 тысяч человек, на Украине — 2,6 тысячи, в Южной Африке — пять тысяч, в Турции — 10 тысяч, в Японии — пять тысяч, в Австралии — 430 тысяч, в Германии — 1,4 миллиона.

Инициатором забастовок является школьница из Швеции Грета Тунберг. В прошлом году вместо учебы она приходила к парламенту и требовала активных действий от политиков. В итоге движение забастовок Friday For Future набрало обороты и вылилось в мировую забастовку.