Савик Шустер подаст в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер подал в суд на олигарха Игоря Коломойского. Иск связан с защитой чести и достоинства. Об этом стало известно в субботу, 21-го сентября.

Ранее Коломойский и Шустер устроили перепалку в прямом эфире телеканала «Украина». Это случилось в ходе передачи «Свобода слова с Савиком Шустером».

Три года назад передачу Шустера сняли с эфира «1+1», но команда телеведущего якобы продолжила отдавать сигнал передачи, но в эфир ее не взяли. Ведущий сказал, что будет защищать честь и достоинство в суде, подав в суд на Коломойского. Известно, что иск связан с высказыванием Коломойского для интервью «Украинской правде». Он обвинил Шустера в нарушении контракта, получив предоплату за 10 передач вперед на 2,5 миллиона долларов.

«Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» — взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», — сказал бизнесмен.

Шустер подчеркнул, спор по контракту будет решен в суде.