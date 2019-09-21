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11:51   21 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ

Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ

Делегация от Украины отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Рады от партии «Слуга народа» Богдан Яремко.

По его словам, таким образом украинская делегация решила отреагировать на нарушения ПАСЕ «собственных принципов». Данное решение поддержало большинство фракций Рады.

Вслед за Украиной такое же решение приняли делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии.

Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия делегации из России. Очередная сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #пасе #политика #верховная рада

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