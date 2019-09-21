Кабмин выделит Минюсту более 600 миллионов рублей на рост зарплат

Российский кабмин одобрил выделение Минюсту более 600 миллионов рублей в текущем году на зарплаты работникам, обслуживание специального криминалистического оборудования и содержание объектов недвижимости. Об этом 21-го сентября сообщается на сайте правительства России.

По проекту распоряжения предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 600927,5 тысячи рублей.