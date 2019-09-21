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11:47   21 Сентября 2019
Россия

Кабмин выделит Минюсту более 600 миллионов рублей на рост зарплат

Кабмин выделит Минюсту более 600 миллионов рублей на рост зарплат

Российский кабмин одобрил выделение Минюсту более 600 миллионов рублей в текущем году на зарплаты работникам, обслуживание специального криминалистического оборудования и содержание объектов недвижимости. Об этом 21-го сентября сообщается на сайте правительства России. 

По проекту распоряжения предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 600927,5 тысячи рублей. 

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в сообщении. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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