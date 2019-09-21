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Для разгона «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ

Для разгона «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ

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11:50   21 Сентября 2019
Весь мир

Для разгона «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ

Для разгона «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ

Полиция в Париже несколько раз применила слезоточивый газ для разгона акции протеста в районе вокзала Сен-Лазар в субботу, 21 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее близ Мадлен в столице Франции начался очередной несогласованный митинг сторонников движения «желтых жилетов». Стражи порядка начали выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар. Участники зашли в здание вокзала и прошли его насквозь. В стенах здания произошло несколько стычек с полицией, пытавшейся расталкать протестующих.

На выходе из вокзала правоохранители снова применили слезоточивый газ в отношении митингующих.

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Автор: Алла Ларионова
#франция #желтые жилеты

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