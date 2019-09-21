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 Американские самолеты нанесли удар по мирным жителям Ливии

Американские самолеты нанесли удар по мирным жителям Ливии
11:34   21 Сентября 2019
Весь мир

Американские самолеты нанесли удар по мирным жителям Ливии

Американские самолеты нанесли удар по мирным жителям Ливии

Американские военные самолеты в сотрудничестве с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии нанесли удар по городу Марзук на юго-западе Ливии. 

Штаты не сообщают о жертвах, однако ливийский источник в Facebook сообщил, что американцы по наводке ПНС атаковали мирный квартал Марзука. Жертвами стали три человека.

«Воздушные налеты американских войск в городе Марзук убили трех невинных людей. Но они скрывают это – заявили, что они убили восемь террористов», — пишет источник. 

В официальном заявлении главы Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) генерала Стивена Таунсенда говорится, что 19 сентября американские самолеты якобы атаковали боевиков ИГ*. AFRICOM считает, что в результате погибли восемь террористов.

Напомним, политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения лидера страны Муаммара Каддафи. Сейчас в стране установилось двоевластие: северо-запад страны контролируется Правительством национального согласия (ПНС), однако большая часть Ливии находится под контролем законно избранного парламента и Ливийской национальной армии (ЛНА).

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иг #ливия #авиаудар

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