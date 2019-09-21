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11:00   21 Сентября 2019
Россия

Пропавший катер с людьми обнаружили в Азовском море

Пропавший катер с людьми обнаружили в Азовском море

Катер, который в пятницу, 21 сентября, пропал в Азовском море с тремя членами экипажа на борту, был обнаружен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главка МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Члены экипажа в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Согласно информации ведомства, накануне в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления ведомства по региону от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе, на борту которого находились три человека. 

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Автор: Алла Ларионова
#катер #азовское море #мчс рф

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