Пропавший катер с людьми обнаружили в Азовском море

Катер, который в пятницу, 21 сентября, пропал в Азовском море с тремя членами экипажа на борту, был обнаружен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главка МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Члены экипажа в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Согласно информации ведомства, накануне в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления ведомства по региону от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморско-Ахтарском районе, на борту которого находились три человека.