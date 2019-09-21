Прокуратура проведет проверку после пожара в ТЦ во Владивостоке

Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке. Инцидент случился накануне, 20 сентября. Пожар начался примерно в 6.00 субботы (23.00 мск) и охватил 1,5 тысячи квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано.

По предварительным данным, возгорание обнаружил охранник ТЦ. В этот момент посетителей там не было.

Прокуратура Владивостока с привлечением специалистов намерена проверить исполнение законодательства о пожарной безопасности. Проверят исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования.

Также прокуратура оценит деятельность собственника здания и арендаторов помещений, в том числе кафе, которое, по предварительным данным, явилось очагом возгорания, на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности.