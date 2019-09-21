Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин выделит Минюсту более 600 миллионов рублей на рост зарплат

Кабмин выделит Минюсту более 600 миллионов рублей на рост зарплат

«Нафтогаз» озвучил новые тарифы на транзит российского газа

«Нафтогаз» озвучил новые тарифы на транзит российского газа
Савик Шустер подаст в суд на Коломойского

Савик Шустер подаст в суд на Коломойского

Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ

Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ
Для разгона «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ

Для разгона «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ

 Американские самолеты нанесли удар по мирным жителям Ливии

Американские самолеты нанесли удар по мирным жителям Ливии
Кабмин выделит Минюсту более 600 миллионов рублей на рост зарплат

Кабмин выделит Минюсту более 600 миллионов рублей на рост зарплат

«Нафтогаз» озвучил новые тарифы на транзит российского газа

«Нафтогаз» озвучил новые тарифы на транзит российского газа
Савик Шустер подаст в суд на Коломойского

Савик Шустер подаст в суд на Коломойского

Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ

Украина не будет участвовать в сессии ПАСЕ
Для разгона «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ

Для разгона «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ

 Американские самолеты нанесли удар по мирным жителям Ливии

Американские самолеты нанесли удар по мирным жителям Ливии
11:21   21 Сентября 2019
Россия

«Нафтогаз» озвучил новые тарифы на транзит российского газа

«Нафтогаз» озвучил новые тарифы на транзит российского газа

Стали известны тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024, их сообщил «Нафтогаз Украины». Об этом 21 сентября информирует «Сегодня.ua», ссылаясь на представителя пресс-службы компании. 

По информации пресс-службы «Нафтогаза», тариф при бронировании 60 миллиардов кубических метров составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров. Что касается бронирования 90 миллиардов кубических метров, — 2,56 доллара. 

В этом году тариф на транзит российского газа составит 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива. Отмечается, что в сумму входит налог на добавленную стоимость. 

Ранее в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по поводу газа. В них участвовала Россия, Украина, а также представители Евросоюза. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #нафтогаз #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...