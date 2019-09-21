«Нафтогаз» озвучил новые тарифы на транзит российского газа

Стали известны тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024, их сообщил «Нафтогаз Украины». Об этом 21 сентября информирует «Сегодня.ua», ссылаясь на представителя пресс-службы компании.

По информации пресс-службы «Нафтогаза», тариф при бронировании 60 миллиардов кубических метров составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров. Что касается бронирования 90 миллиардов кубических метров, — 2,56 доллара.

В этом году тариф на транзит российского газа составит 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива. Отмечается, что в сумму входит налог на добавленную стоимость.

Ранее в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по поводу газа. В них участвовала Россия, Украина, а также представители Евросоюза.