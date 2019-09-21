Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму руководству Армении, в которой поздравил с Днем независимости, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.

Телеграммы были направлены президенту республики Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Президент РФ отметил дружественный, союзнический характер отношений Армении и России, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения. Он выразил уверенность, что отношения двух государств будут и дальше развиваться в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, области безопасности и в рамках евразийских интеграционных процессов.