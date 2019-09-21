Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

 Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом

Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом
Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

 Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине

Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине
The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

 Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ

Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ
Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

 Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом

Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом
Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

 Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине

Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине
The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

 Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ

Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ
10:44   21 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму руководству Армении, в которой поздравил с Днем независимости, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.

Телеграммы были направлены президенту республики Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Президент РФ отметил дружественный, союзнический характер отношений Армении и России, которые основываются на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения. Он выразил уверенность, что отношения двух государств будут и дальше развиваться в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, области безопасности и в рамках евразийских интеграционных процессов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика #армения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...