The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

Газета Washington Post, ссылаясь на некоего бывшего сотрудника администрации президента США, пишет, что американский лидер Дональд Трамп считает действия Вашингтона на Украине бессмысленными и лишь вызывающими раздражение России.

Издание отмечает, что чиновник неоднократно обсуждал этот вопрос с Трампом. Президент США убежден, то, что Штаты делали на Украине, «было бессмысленным и только раздражало русских». Он считает, что американцы должны признать факт, что русские должны быть друзьями.

Ранее стало известно, что Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 сентября. Президент Украины посетит Штаты с 23 по 26 сентября, где поучаствует в Генассамблее ООН и проведет ряд встреч.