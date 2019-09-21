Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

 Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом

Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом
Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

 Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине

Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине
The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

 Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ

Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ
Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

Путин поздравил правительство Армении с Днем независимости

 Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом

Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом
Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

 Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине

Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине
The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

 Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ

Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ
10:20   21 Сентября 2019
Весь мир

The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

The Washington Post пишет, что Трамп назвал политику США на Украине бессмысленной

Газета Washington Post, ссылаясь на некоего бывшего сотрудника администрации президента США, пишет, что американский лидер Дональд Трамп считает действия Вашингтона на Украине бессмысленными и лишь вызывающими раздражение России.

Издание отмечает, что чиновник неоднократно обсуждал этот вопрос с Трампом. Президент США убежден, то, что Штаты делали на Украине, «было бессмысленным и только раздражало русских». Он считает, что американцы должны признать факт, что русские должны быть друзьями.

Ранее стало известно, что Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 сентября. Президент Украины посетит Штаты с 23 по 26 сентября, где поучаствует в Генассамблее ООН и проведет ряд встреч.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #украина #политика #трамп #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...