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10:28   21 Сентября 2019
Россия

Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом

Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом

Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту отказа детского сада принять двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами. Об этом в субботу, 21-го сентября, информирует РИА Новости. 

Ранее стало известно, что двухлетнюю девочку, у которой деформировано лицо, а также сросшиеся пальцы рук и ног, не берут в детский сад. Ребенок живет в Стерлитамакском районе. После публикации рассказала о проблеме девочки в соцсети «ВКонтакте» глава региона Радий Хабиров пообещал помочь решить проблему. Известно, что ребенок живет с родителями в доме, где отсутствует отопление и горячая вода. 

Отмечается, что прокуратура Стерлитамакского района уже начала проверку. 

«Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут внесены акты прокурорского реагирования», — цитирует агентство слова представителя прокуратуры. 

Ранее родители девочки не обращалась к руководств детского сада села Алатаны, где живет семья. В районной администрации пообещали, что ребенок будет обязательно ходить в дошкольное образовательное учреждение. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ребенок #прокуратура #общество #детский сад #башкирия

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