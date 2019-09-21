Прокуратура выяснит, почему в детский сад не приняли девочку с деформированным лицом

Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту отказа детского сада принять двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами. Об этом в субботу, 21-го сентября, информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что двухлетнюю девочку, у которой деформировано лицо, а также сросшиеся пальцы рук и ног, не берут в детский сад. Ребенок живет в Стерлитамакском районе. После публикации рассказала о проблеме девочки в соцсети «ВКонтакте» глава региона Радий Хабиров пообещал помочь решить проблему. Известно, что ребенок живет с родителями в доме, где отсутствует отопление и горячая вода.

Отмечается, что прокуратура Стерлитамакского района уже начала проверку.

«Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут внесены акты прокурорского реагирования», — цитирует агентство слова представителя прокуратуры.

Ранее родители девочки не обращалась к руководств детского сада села Алатаны, где живет семья. В районной администрации пообещали, что ребенок будет обязательно ходить в дошкольное образовательное учреждение.