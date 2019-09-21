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9:42   21 Сентября 2019
Россия

Скабеева поставила на место украинскую журналистку за слова о «трупе» России

Скабеева поставила на место украинскую журналистку за слова о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева резко ответила украинской журналистке Янине Соколовской в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1», когда та заявила о «проплывающем трупе России». 

Обсуждая тему газового контракта между Москвой и Киевом, срок которого скоро истечет, Соколовская сказала, что после решения суда ЕС по газопроводу Opal, России придется принять любые условия Украины, чтобы не сорвались европейские контракты. 

«И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывет мимо нас», — сказала украинская журналистка.

Российская телеведущая назвала слова Соколовской «идиотизмом». 

«Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — добавила Скабеева.

Ранее в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по поводу газа. В них участвовала Россия, Украина, а также представители Евросоюза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #газ #общество #скабеева

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