Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Урале

Цех по обработке древесины в Свердловской области загорелся. Пожар уже ликвидирован, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.

Ранее стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение в цеху, который находится в Сысертском городском округе Свердловской области. Известно, что площадь пожара занимала две тысячи квадратных метров.