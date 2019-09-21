Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Урале
Цех по обработке древесины в Свердловской области загорелся. Пожар уже ликвидирован, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России.
Ранее стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение в цеху, который находится в Сысертском городском округе Свердловской области. Известно, что площадь пожара занимала две тысячи квадратных метров.
«В 10.35 по местному времени (08.35 мск) открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — сказал собеседник агентства.