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9:12   21 Сентября 2019
Россия

Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Урале

Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху на Урале

Цех по обработке древесины в Свердловской области загорелся. Пожар уже ликвидирован, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС России. 

Ранее стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение в цеху, который находится в Сысертском городском округе Свердловской области. Известно, что площадь пожара занимала две тысячи квадратных метров. 

«В 10.35 по местному времени (08.35 мск) открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — сказал собеседник агентства.

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Автор: Софья Белоцерковская
#мчс #россия #пожар #политика #чп #свердловская область #общество

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