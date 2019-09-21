Пушков прокомментировал слова Пристайко о деградации антироссийских санкций

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter по поводу слов министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о деградации санкций в отношении РФ, что это было неизбежно.

Пристайко сказал в пятницу в интервью украинским СМИ, что антироссийские санкции «идеологически начинают разваливаться» из-за несогласованности действий глав государств Евросоюза.

«Глава МИД Украины Пристайко констатировал «деградацию санкций» Запада. Она неизбежна», – отметил Пушков.

Сенатор добавил, что лишь киевские власти мечтают о «целостном механизме санкций» в виде полного прекращения контактов с Москвой, Запад же на такое пойти не может, потому что «вес и роль России слишком велики».