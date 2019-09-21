Глава МИД Ирана считает, что Эр-Рияд не верит в причастность Тегерана к атакам на НПЗ

Военная операция коалиции под эгидой Саудовской Аравии на севере Ходейды может говорить о том, что власти королевства не верят в виновность Тегерана в нападениях на саудовские нефтяные объекты, заявил в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее стало известно о начале в пятницу, 20 сентября, военной операции арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, против «военных объектов» на севере Ходейды в Йемене.

«Учитывая, что саудовский режим необоснованно обвинил Иран в нападениях на его нефтяные объекты, любопытно, что сегодня они нанесли ответный удар по Ходейде в Йемене, нарушив режим прекращения огня, установленный при посредничестве ООН», — отметил Зариф.

Напомним, атаки на НПЗ крупнейшего экспортера нефти в Саудовской Аравии произошли 14 сентября, мятежные хуситы Йемена, против которых воюет арабская коалиция, взяли ответственность за удар на себя. Однако глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил об отсутствии свидетельств причастности Йемена и обвинил в нападении Иран. В коалиции также придерживаются этого мнения, которое Иран категорически отвергает.