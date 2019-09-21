Украина готова закупить у Франции патрульные катера на своих условиях

Киев может закупить патрульные катера для пограничной службы у французской компании OCEA, если их производство будет локализовано на Украине и в проекте будут задействованы украинские судостроители, сообщил на встрече с послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что МВД Украины в настоящее время рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров ГПСУ, и одним из наиболее подходящих вариантов является предложение Франции передать Киеву 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Напомним, что в последние годы западные партнеры предоставляют Украине списанные корабли, поскольку ВМС Украины находятся в удручающем положении: старые суда выходят из строя, а на приобретение новых недостаточно финансирования. В частности, в сентябре 2018 года Киеву передали два списанных патрульных катера класса Island, построенных в 1988 году.