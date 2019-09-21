Облегченная версия системы связи Су-57 разрабатывается для российских беспилотников

Облегченная версия системы связи и передачи данных ОСНОД истребителя 5-го поколения Су-57 разрабатывается для применения на отечественных беспилотниках, рассказал глава научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) Алексей Ратнер.

ОСНОД — объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания.

«Мы ведем сейчас целый ряд работ по внедрению системы на самые разные носители, в том числе и беспилотные комплексы», — сообщил Ратнер.

Он добавил, что данная модификация терминала ОСНОД будет иметь меньшие габариты.

Вариант ОСНОД, используемый на истребителях Су-57, на данный момент проходит государственные испытания.