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4:08   21 Сентября 2019
Весь мир

Лайтхайзер назвал торговые консультации США и Китая «конструктивными»

Лайтхайзер назвал торговые консультации США и Китая «конструктивными»

Торговые консультации между США и Китаем на уровне заместителей министров, прошедшие в Вашингтоне 19–20 сентября, были конструктивными, Штаты ожидают в октябре китайскую делегацию на министерском уровне для дальнейшего урегулирования двусторонних споров.

Соответствующее заявление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера по итогам встречи было распространено в пятницу, 20 сентября.

Лайтхайзер отметил, что делегации США и Китая 19 и 20 сентября обсуждали «улучшение торговых отношений между двумя странами».

Напомним, китайско-американские переговоры об урегулировании торговых разногласий длятся уже несколько месяцев. По словам Дональда Трампа, Вашингтон стремится к всеобъемлющей, а не частичной торговой сделке с Пекином, но в его заключении до президентских выборов осенью 2020 года нет необходимости.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #китай #торговые переговоры

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