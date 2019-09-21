Новый министр инфраструктуры лишил украинцев надежды на Hyperloop

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью газете «Наше место», что идея реализации в стране проекта Hyperloop является «абсурдом».

Эту инициативу активно продвигал предшественник Криклия на посту министра инфраструктуры Владимир Омелян. После отставки он заявил, что собирался таким образом заставить украинцев «поверить в себя».

«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная», — сказал Криклий.

«Однозначно и быстрее, и проще», по словам министра было бы изобрести технологию телепортации. Он добавил, что тем не менее украинская инфраструктура должна максимально развиваться.

Напомним, автором системы Hyperloop — стальных труб, внутри которых перемещается герметичная капсула на аэродинамической «подушке», является миллиардер Илон Маск, основатель Tesla Motors и Space X.