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 Новый министр инфраструктуры лишил украинцев надежды на Hyperloop

Новый министр инфраструктуры лишил украинцев надежды на Hyperloop
3:27   21 Сентября 2019
Весь мир

Новый министр инфраструктуры лишил украинцев надежды на Hyperloop

Новый министр инфраструктуры лишил украинцев надежды на Hyperloop

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью газете «Наше место», что идея реализации в стране проекта Hyperloop является «абсурдом».

Эту инициативу активно продвигал предшественник Криклия на посту министра инфраструктуры Владимир Омелян. После отставки он заявил, что собирался таким образом заставить украинцев «поверить в себя».

«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная», — сказал Криклий.

«Однозначно и быстрее, и проще», по словам министра было бы изобрести технологию телепортации. Он добавил, что тем не менее украинская инфраструктура должна максимально развиваться.

Напомним, автором системы Hyperloop — стальных труб, внутри которых перемещается герметичная капсула на аэродинамической «подушке», является миллиардер Илон Маск, основатель Tesla Motors и Space X.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #омелян #hyperloop

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