Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного воинского контингента на Ближний Восток на фоне предполагаемой атаки Ирана на нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии, сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео напрямую обвинил Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран отверг данные обвинения.

Эспер уточнил, что дополнительные силы на Ближнем Востоке будут преимущественно сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне.