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2:40   21 Сентября 2019
Весь мир

Трамп одобрил отправку дополнительного воинского контингента на Ближний Восток

Трамп одобрил отправку дополнительного воинского контингента на Ближний Восток

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного воинского контингента на Ближний Восток на фоне предполагаемой атаки Ирана на нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии, сообщил министр обороны США Марк Эспер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео напрямую обвинил Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран отверг данные обвинения.

Эспер уточнил, что дополнительные силы на Ближнем Востоке будут преимущественно сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне.

«США не стремятся к войне с Ираном… но имеют большое количество военных вариантов действий», — подчеркнул министр обороны.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #трамп

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