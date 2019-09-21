Бутина представит суду США краткое изложение своего дела в день выхода на свободу

Американский суд разрешил гражданке РФ Марии Бутиной представить краткое изложение ее дела 25 октября, в день ее освобождения из федеральной тюрьмы в штате Флорида, согласно документам в базе данных суда.

В этот день она также должна отправить в суд все необходимые по апелляции документы. Кроме того, 1 ноября Бутина может предъявить экспертные оценки по делу, «если таковые имеются». Ответчик по апелляции, прокуратура Вашингтона, должен 2 декабря направить свое изложение дела, на которое Мария должна ответить 23 декабря.

По просьбе россиянки суд уже второй раз продлил сроки подачи документов (с 26 августа до 25 сентября и позднее до 25 октября).

Напомним, Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в деятельности в пользу иностранного государства на территории США, не будучи зарегистрированным при Минюсте иноагентом. Ее приговорили к 1,5 годам тюремного заключения. Российские власти заявили, что обвинения сфабрикованы, и призывали освободить девушку.