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0:57   21 Сентября 2019
Россия

Спасатели тушат один из крупнейших торговых центров во Владивостоке

Спасатели тушат один из крупнейших торговых центров во Владивостоке

Спасатели ликвидируют пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке, огонь распространился на тысячу квадратных метров, никто не пострадал, передает управление МЧС по региону.

Уточняется, что информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны Владивостока в 6:06 (23:06 пятницы по московскому времени. Торговый центр расположен по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 57. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия и прибыли по указанному адресу через шесть минут.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #владивосток

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