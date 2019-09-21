Спасатели тушат один из крупнейших торговых центров во Владивостоке

Спасатели ликвидируют пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке, огонь распространился на тысячу квадратных метров, никто не пострадал, передает управление МЧС по региону.

Уточняется, что информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны Владивостока в 6:06 (23:06 пятницы по московскому времени. Торговый центр расположен по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 57. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия и прибыли по указанному адресу через шесть минут.