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0:51   21 Сентября 2019
Весь мир

Пристайко не признает, что Трамп давил на Зеленского по «делу Байдена»

Пристайко не признает, что Трамп давил на Зеленского по «делу Байдена»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко не признал в интервью «Общественному ТВ», что американский лидер Дональд Трамп давил на украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, склоняя его к сотрудничеству Украины и США в рамках следствия в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — сообщил Пристайко.

Напомним, телефонный разговор Зеленского и Трампа состоялся в июле.

Глава украинского МИД отметил, что Киев ценит поддержку со стороны Вашингтона, но это не говорит о том, что украинская власть склонна помогать какой-либо партии.Также Пристайко подчеркнул независимость украинского государства, у которого «есть свои тайны» относительно давления с чьей-либо стороны.

Ранее газета  The Wall Street Journal писала со ссылкой на собственные источники, что в июле во время телефонного разговора президент США «примерно восемь раз» настаивал, чтобы Зеленский посодействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который является сторонником проведения на Украине следствия в отношении Байдена и его сына. По словам Джулиани, в июне и августе он встречался с украинскими официальными лицами и говорил с ними об этом. Адвокат Трампа считает, что Байден на посту вице-президента США мог давить на киевские власти, чтобы закрыть расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании. Киев ранее заявил, что не обнаружил свидетельств каких-либо преступлений со стороны как Джозефа Байдена, так и его сына.

Напомним также, что в настоящее время Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на выборах президента США в 2020 году.

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Автор: Мария Милкевич
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