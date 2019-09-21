Пристайко не признает, что Трамп давил на Зеленского по «делу Байдена»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко не признал в интервью «Общественному ТВ», что американский лидер Дональд Трамп давил на украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, склоняя его к сотрудничеству Украины и США в рамках следствия в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — сообщил Пристайко.

Напомним, телефонный разговор Зеленского и Трампа состоялся в июле.

Глава украинского МИД отметил, что Киев ценит поддержку со стороны Вашингтона, но это не говорит о том, что украинская власть склонна помогать какой-либо партии.Также Пристайко подчеркнул независимость украинского государства, у которого «есть свои тайны» относительно давления с чьей-либо стороны.

Ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на собственные источники, что в июле во время телефонного разговора президент США «примерно восемь раз» настаивал, чтобы Зеленский посодействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который является сторонником проведения на Украине следствия в отношении Байдена и его сына. По словам Джулиани, в июне и августе он встречался с украинскими официальными лицами и говорил с ними об этом. Адвокат Трампа считает, что Байден на посту вице-президента США мог давить на киевские власти, чтобы закрыть расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании. Киев ранее заявил, что не обнаружил свидетельств каких-либо преступлений со стороны как Джозефа Байдена, так и его сына.

Напомним также, что в настоящее время Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на выборах президента США в 2020 году.