Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение в эфире телеканала «112. Украина», что инвестиционный климат в стране улучшится, когда будет ликвидирован конфликт на юго-востоке Украины.

«Самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия в Донбассе», — сказал он.

По мнению Медведчука, значение имеет именно это, а не поддержка МВФ и «издевательство над страной и людьми».