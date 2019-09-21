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0:14   21 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине

Медведчук поделился мнением, как укрепить инвестиционный климат на Украине

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение в эфире телеканала «112. Украина», что инвестиционный климат в стране улучшится, когда будет ликвидирован конфликт на юго-востоке Украины.

«Самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия в Донбассе», — сказал он.

По мнению Медведчука, значение имеет именно это, а не поддержка МВФ и «издевательство над страной и людьми».

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Автор: Мария Милкевич
#донбасс #украина #медведчук

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